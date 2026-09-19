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Царьград

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Geltek Cyber Team анонсировала GTA 6 на ПК через год после консолей

Geltek Cyber Team анонсировала GTA 6 на ПК через год после консолей

Представитель Geltek Cyber Team Михаил Пименов заявил, что мобильная игровая индустрия развивается стремительнее, чем на ПК и консолях.

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