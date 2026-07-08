Сафонов пожаловался в Конституционный суд на норму об уплате алиментов

Tom Weller/AP/TASS Конституционный суд России принял на рассмотрение жалобу футболиста Матвея Сафонова, усомнившись в нормах Семейного кодекса РФ, согласно которым алименты на содержание ребенка составляют определенную долю от дохода плательщика.
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