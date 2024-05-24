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«Изделие-305» или ЛМУР: высокоточная российская ракета-дрон, применяемая в зоне СВО

«Изделие-305» или ЛМУР: высокоточная российская ракета-дрон, применяемая в зоне СВО

История легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР), в народе называемой «Лемуром», началась в 2003 году, когда крупный чиновник Минобороны прочел статью об американском беспилотнике Predator и предложил создать аналогичный летательный аппарат для российской армии.

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