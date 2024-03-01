Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с празднованием 8 Марта

Следующая рабочая неделя будет сокращенной. Об этом в пятницу, 1 марта, напомнили в Роструде. В ведомстве в преддверии празднования Международного женского дня – 8 Марта обратили внимание на рабочих дней россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии