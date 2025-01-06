Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Культурные обмены между Китаем и Россией способствуют духовному сближению народов

Москва, 3 января /Синьхуа/ -- В мае 2024 года во время торжественного концерта в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин совместно открыли перекрестные Годы культуры Китая и России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх