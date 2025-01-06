Культурные обмены между Китаем и Россией способствуют духовному сближению народов

Москва, 3 января /Синьхуа/ -- В мае 2024 года во время торжественного концерта в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин совместно открыли перекрестные Годы культуры Китая и России.