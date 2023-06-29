Военное обозрение

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Поход ЧВК «Вагнер» на Москву как прививка от государственного переворота

Поход ЧВК «Вагнер» на Москву как прививка от государственного переворота

У китайцев есть старинная пословица – «Не дай тебе бог жить в эпоху перемен», которая, будучи перефразированной, может звучать как проклятие.

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