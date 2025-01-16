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Расшифровка переговоров пилотов разбившегося самолёта AZAL с диспетчерами

Расшифровка переговоров пилотов разбившегося самолёта AZAL с диспетчерами

«База» публикует полную расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолёта AZAL с диспетчерами (ссылка ниже)Из неё следует, что все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку — и в результате лететь в Актау — экипаж «Азербайджанских авиалиний» принимал самостоятельно.

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Комментарии
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леонид котов
Эти обезьяны никогда не извиняются, а наши проглотят, утрутся и будут с ними дальше обниматься, как ни в чём не бывало!
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