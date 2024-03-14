В Удмуртии полицейскими направлено в суд уголовное дело в отношении троих участников организованной группы наркосбытчиков

Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя Московской области и двоих жителей Пермского края в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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