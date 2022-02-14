Проскочила искра: Зудину подозревают в романе с молодым хореографом

Поговаривают, что Марина Зудина всерьёз заинтересовалась хореографом Максимом Петровым. По слухам между партнёрами по «Танцам со звёздами» с самого начала вспыхнула искра, а со временем они по-настоящему сблизились.
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