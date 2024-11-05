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Во Владивосток вернулась маркировка вафельниц, но проблема водителей остается актуальной

Во Владивосток вернулась маркировка вафельниц, но проблема водителей остается актуальной

Владивосток продолжает бороться с нехваткой водителей общественного транспорта. На перекрестке возле остановки "Изумруд" вернулась сплошная разметка - вафельница, которая помогает регулировать потоки автомобилей и пешеходов.

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