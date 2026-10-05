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Царьград

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ФСБ задержала двух россиян за шпионаж на спецслужбы Украины

ФСБ задержала двух россиян за шпионаж на спецслужбы Украины

ФСБ задержала в Пермском крае и Белгородской области двух россиян 2006 и 2002 годов рождения, которые по заданию украинских кураторов собирали данные о предприятиях ОПК и объектах топливно-энергетической отрасли для подготовки диверсий.

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