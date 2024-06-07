Лидеры среди обратившихся за льготной древесиной - жители Бобруйска и Бобруйского района. Об этом в проекте ´На контроле Президента´ рассказал начальник управления Комитета госконтроля Могилевской области Вячеслав Осмоловский.
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