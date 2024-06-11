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Актриса Вера Высочина скончалась в возрасте 74 лет

Актриса Вера Высочина скончалась в возрасте 74 лет

Актриса театра и кино Вера Высочина скончалась в возрасте 74 лет в Санкт-Петербурге. Она была известна зрителям по ролям в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Чужой", "Катерина 2" и других.

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