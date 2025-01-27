В Белграде протестующие начали окружать заблокированную дорогу

Столица Сербии снова погрузилась в массовые протесты. К крупной транспортной развязке, прежде заблокированной, стягиваются большие массы людей, преимущественно это молодежь и студенты, оппозиционные силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии