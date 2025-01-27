Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • леонид рыбаков
    диванные эксперты давно это говорят ----они жили там и знают как они думают . А у азиатов перед чиновниками от которы...Толпы ваххабитов ...
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В Белграде протестующие начали окружать заблокированную дорогу

В Белграде протестующие начали окружать заблокированную дорогу

Столица Сербии снова погрузилась в массовые протесты. К крупной транспортной развязке, прежде заблокированной, стягиваются большие массы людей, преимущественно это молодежь и студенты, оппозиционные силы.

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