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Мода и Шоу-бизнес

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Актер Владислав Котлярский обратился в больницу с жалобами на потерю слуха

Актер Владислав Котлярский обратился в больницу с жалобами на потерю слуха

Актер Владислав Котлярский обратился в больницу из-за боязни потерять слух. Об этом сообщает Mash. По данным Telegram-канала, на протяжении нескольких недель актер сериала «Глухарь» страдал от ухудшения слуха.

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