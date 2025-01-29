Актер Владислав Котлярский обратился в больницу с жалобами на потерю слуха

Актер Владислав Котлярский обратился в больницу из-за боязни потерять слух. Об этом сообщает Mash. По данным Telegram-канала, на протяжении нескольких недель актер сериала «Глухарь» страдал от ухудшения слуха.
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