В Тверской области семьи с детьми до трёх лет смогут воспользоваться помощью социальной няни

В Тверской области семьи с детьми до трёх лет смогут бесплатно воспользоваться услугами социальной няни, что позволит родителям спокойно оставить ребёнка под присмотром на непродолжительное время и заняться своими делами.
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