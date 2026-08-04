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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцам напомнили, куда звонить при лесном пожаре

Рязанцам напомнили, куда звонить при лесном пожаре

Август традиционно считается сложным с токи зрения угрозы лесных пожаров месяцем. В этом году "Авиалесоохрана" уже сообщила о повышенных рисках в нашем регионе в конце лета - названы самые опасные районы.

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