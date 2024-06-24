Украинская свинья Вучича

АС

Александр Сергеевич

Сербы в лице Вучича потеряли не только моральную поддержку от РФ но и материальную , Вучич потерял независимость и теперь будет пожинать плоды предателя - нато начнет вытирать свои сапоги об Сербию . Сделал один шаг к предательству .... и второй и третий и далее .Братушки болгарские не дадут соврать ! Орбан , да что Орбан - просто подороже хочет продать "свою невинность" . Нисколько не сомневаюсь - за деньги сша могут купить самого господа бога (им так кажется ) !