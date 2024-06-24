«Дружба дружбой, но табачок врозь». Эта наша поконная и домотканая поговорка отлично отражает геополитические заклинания о «вечной дружбе» государств.
Украинская свинья Вучича
Комментарии
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M
Malina
Да уж....
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6 час.
Виктор
Это КАПИТАЛИЗМ!!!!!!!!!!!!Они за бабло родную мать продадут
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4 час.
АС
Александр Сергеевич
Сербы в лице Вучича потеряли не только моральную поддержку от РФ но и материальную , Вучич потерял независимость и теперь будет пожинать плоды предателя - нато начнет вытирать свои сапоги об Сербию . Сделал один шаг к предательству .... и второй и третий и далее .Братушки болгарские не дадут соврать ! Орбан , да что Орбан - просто подороже хочет продать "свою невинность" . Нисколько не сомневаюсь - за деньги сша могут купить самого господа бога (им так кажется ) !
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3 час.
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