Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления вируса Бундибуджио

Российская тест-система для выявления вируса Бундибуджио получила официальную регистрацию. Разработку специалистов Роспотребнадзора одобрили в связи с распространением лихорадки Эбола в ряде африканских государств.
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