Жизнь в брежневском СССР

А Вы уверены, что были нужны реформы, а не просто небольшие изменения? Горбач, когда пришел, много было хорошего, но мы не видели и не понимали, что это начало конца. И даже Ельцина аналогично воспринимали. А помните, тогда был легендарный матч Каспаров-Карпов. И даже в нем мы разошлись. Карпов- Союз, а Каспаров- диберда. Но мы в неопределенке находились. Никто не думал, что Карпов, это то, что должно быть, а Каспаров, это деградация и конец. Увы, мы не готовы были к тому, что нас ждет.

Надежда

К тому времени, когда горби пришел к власти в СССР план Даллеса уже практически сделал свое дело. Молодежь хотела носить фирму, курить Мальборо, пить виски и слушать запрещенную западную музыку. Возможность побывать за рубежом предоставлялась в первую очередь членам КПСС, которые были на руководящих постах, они накопили денежек и хотели их тратить за рубежом. Вот они первые и пошли на поводу у запада, который сулил им не то что "печеньки", а проживание в "цветущем саду" на личном острове и яхтами. И с этими иудами простыми изменениями не обошлось бы. Реформу нужно было бы делать кардинальную. Да и собственное производство товаров народного потребления нужно было бы постараться и сделать, чтобы качество было на уровне мирового. Ну и много чего еще... В общем, общество в СССР с приходом горби уже было практически подготовлено с тому, что при капитализме будет жизнь намного лучше, в этом очень преуспела команда рыжего чубайса, егора, якобы, гайдара и пр. иуд. А народ даже не догадывался какой бедой для него обернется развал Советского союза, в этом Вы правы...