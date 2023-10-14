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Жизнь в брежневском СССР

Жизнь в брежневском СССР

Одно дело -- немного поговорить на тему, лучше стало или хужеот того, что развалили СССР, другое -- оценить серьёзно: во-первых, лучше или хуже ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ; во-вторых, почему именнопо ЭТИМ критериям; в третьих, лучше или хуже КОМУ; в четвёртых,стало лучше или хуже в результате чего ("после того" -- не всегда "вследствие того").

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Комментарии
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US
Uri Strukow
А Вы уверены, что были нужны реформы, а не просто небольшие изменения? Горбач, когда пришел, много было хорошего, но мы не видели и не понимали, что это начало конца. И даже Ельцина аналогично воспринимали. А помните, тогда был легендарный матч Каспаров-Карпов. И даже в нем мы разошлись. Карпов- Союз, а Каспаров- диберда. Но мы в неопределенке находились. Никто не думал, что Карпов, это то, что должно быть, а Каспаров, это деградация и конец. Увы, мы не готовы были к тому, что нас ждет.
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7 час.
Надежда
К тому времени, когда горби пришел к власти в СССР план Даллеса уже практически сделал свое дело. Молодежь хотела носить фирму, курить Мальборо, пить виски и слушать запрещенную западную музыку. Возможность побывать за рубежом предоставлялась в первую очередь членам КПСС, которые были на руководящих постах, они накопили денежек и хотели их тратить за рубежом. Вот они первые и пошли на поводу у запада, который сулил им не то что &quot;печеньки&quot;, а проживание в &quot;цветущем саду&quot; на личном острове и яхтами. И с этими иудами простыми изменениями не обошлось бы. Реформу нужно было бы делать кардинальную. Да и собственное производство товаров народного потребления нужно было бы постараться и сделать, чтобы качество было на уровне мирового. Ну и много чего еще... В общем, общество в СССР с приходом горби уже было практически подготовлено с тому, что при капитализме будет жизнь намного лучше, в этом очень преуспела команда рыжего чубайса, егора, якобы, гайдара и пр. иуд. А народ даже не догадывался какой бедой для него обернется развал Советского союза, в этом Вы правы...
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5 час.
Тамара Елисеева
Жизнь была стабильная и спокойная.
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4 час.

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