Глава МГБ Приднестровья Гебос сообщил, что Украина и Молдавия планируют силовое решение приднестровского конфликта

Украина и Молдавия планируют силовое решение приднестровского конфликта. Министр государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), генерал-лейтенант Валерий Гебос заявил, что ближайшие соседи Киев и Кишинев продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью.