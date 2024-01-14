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«Вашингтон» без Овечкина смог обыграть «Рейнджерс»

«Вашингтон» без Овечкина смог обыграть «Рейнджерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал результативную передачу и помог команде одержать волевую победу над «Нью-Йорк Рейджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 13 января.

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