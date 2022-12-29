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Воробьев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Металлург» забил в большинстве и дожал. Командная победа»

Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с «Ак Барсом» (4:2). «Первое – очень приятно видеть Зинэтулу Хайдяровича [Билялетдинова] на лавке.

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