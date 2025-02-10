Благотворительный фонд передал овощи и спортинвентарь осужденным исправительных центров

Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области BrisperСотрудники благотворительного фонда «НИКА» посетили пять исправительных центров ГУФСИН России по Свердловской области, передав осужденным свежие овощи и спортивный инвентарь, сообщили в пресс-службе ведомства.
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