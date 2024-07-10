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Огромные пробки на трассе "Дон" парализовали движение к Черному морю

Огромные пробки на трассе "Дон" парализовали движение к Черному морю

Особо сложная ситуация сложилась на границе Горячего Ключа и Туапсинского района: машины стоят от Пятигорской почти до Молдовановки.

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Комментарии
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Горыныч
Пробка от Пятигорской до Молдавановки создана искусственно - на перевале Хребтовый одну из полос на подъём закрыли для движения. Что показывает безмозглость руководителей ГАИ и Департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
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15 час.
М
ММ
Пробки на трассе Дон почти всегда создаются искусственно! Либо дорожники что-то делают днем в час пик, либо движение так отрегулировано. Дорожникам надо ставить нормы по средней скорости движения машин на трассе. При современных камерах всё считается элементарно. Снизили скорость- платите штраф. И компенсацию каждому водителю, если трасса платная.
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8 час.

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