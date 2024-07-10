Огромные пробки на трассе "Дон" парализовали движение к Черному морю

Пробка от Пятигорской до Молдавановки создана искусственно - на перевале Хребтовый одну из полос на подъём закрыли для движения. Что показывает безмозглость руководителей ГАИ и Департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

М

ММ

Пробки на трассе Дон почти всегда создаются искусственно! Либо дорожники что-то делают днем в час пик, либо движение так отрегулировано. Дорожникам надо ставить нормы по средней скорости движения машин на трассе. При современных камерах всё считается элементарно. Снизили скорость- платите штраф. И компенсацию каждому водителю, если трасса платная.