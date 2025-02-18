Статистика-2024: самые популярные цвета автомобилей[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Немецкая компания BASF — крупнейший химический концерн в мире и играет ключевую роль на рынке лакокрасочных покрытий для автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии