Сергей Катырин встретился с полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым

Сергей Катырин встретился с полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем ЩеголевымНа Ильинке состоялась встреча президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина с полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
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