Происшествия

9 подписчиков

Служебная собака по кличке Акбар вновь помогла полицейским Томска найти тайник с наркотическими средствами

В ходе проведения проверочных мероприятий по подозрению в попытке незаконного сбыта наркотических средств, в районе гаражного комплекса расположенного на проспекте Мира, сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД  России по Ленинскому району г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх