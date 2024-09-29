В переданной ВСУ бронемашине заметили говорящую об опасности езды по обочине табличку

Сотрудники 21-го Научно-исследовательского испытательного института автомобильной техники Министерства обороны РФ показали процесс изучения трофейной бронемашины MRAP Cougar Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства.
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