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Онищенко призвал «разобраться» с зарубежными компаниями, которые разрушают культуру питания россиян

Онищенко призвал «разобраться» с зарубежными компаниями, которые разрушают культуру питания россиян

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал статью из газеты Financial Times, в которой говорится, что более 60% продуктов швейцарской компании Nestle не соответствуют международным критериям здорового питания.

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