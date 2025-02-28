Ветеринар Шеляков рассказал, почему кошки «щебечут»

Издаваемый питомцами стрекочущий звук может указать на проблемы Необычный стрекочущий звук, порой издаваемый кошками, может быть признакам эмоциональной возбужденности или симптомом серьезного заболевания питомца, рассказал РИАМО ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
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