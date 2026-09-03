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РБК СТИЛЬ

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Ресторатор Арам Мнацаканов — о 25-летии Probka и трех поколениях гостей

Ресторатор Арам Мнацаканов — о 25-летии Probka и трех поколениях гостей

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» В 2001 году на улице Белинского в Санкт-Петербурге открылся винный бар Probka, который положил начало ресторанному бизнесу Арама Мнацаканова.

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