У орловских чиновников возникла заминка с поставками льготных лекарств

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на сегодняшнем совещании с главами муниципалитетов напомнил подчиненным, что осенью в регионе могут традиционно начаться проблемы с обеспечением льготников необходимыми лекарствами.
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