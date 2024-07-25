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Орловские новости

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У орловских чиновников возникла заминка с поставками льготных лекарств

У орловских чиновников возникла заминка с поставками льготных лекарств

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на сегодняшнем совещании с главами муниципалитетов напомнил подчиненным, что осенью в регионе могут традиционно начаться проблемы с обеспечением льготников необходимыми лекарствами.

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