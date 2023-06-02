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Премьер Венгрии Орбан заявил, что его страна никогда не будет воевать против России

Премьер Венгрии Орбан заявил, что его страна никогда не будет воевать против России

Венгрия никогда не вступит в вооруженное противостояние против России. Соответствующей информацией поделился глава правительства страны Виктор Орбан.

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