ОБСЕ поймала приднестровских «пограничников», «патрулирующих» между селами Гыска и Фырлэдень. Реакция Кишинева

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе наблюдали 26 октября между селами Гыска и Фырлэдень двух так называемых приднестровских "пограничников", "патрулирующих" территорию на личном автомобиле.
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