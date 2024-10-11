На Алтае конфискованный у пьяного водителя "Лэнд Крузер" передали на СВО

Это уже 38-й конфискованный автомобиль, переданный алтайскими судебными приставами военнослужащим В Алтайском крае судебные приставы передали представителям Минобороны РФ автомобиль "Тойота Лэнд Крузер", ранее принадлежавший жителю Новоалтайска, сообщает региональная ФССП.
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