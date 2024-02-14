В Киеве назвали Зеленского "бомжом с вокзала" после интервью Путина

president.gov.ua Украину "смыло" из мировой повестки дня в мировом масштабе, а президент этой страны Владимир Зеленский уже и вовсе больше походит на "бомжа с вокзала" после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.