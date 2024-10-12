Киевляне пытаются перепродать билеты на «Океан Эльзы» после вчерашней облавы

Купившие билеты на сегодняшнее выступление рок-группы «Океан Эльзы» киевляне массово перепродают их. Сдают и перепродают билеты украинцы после проведенной военкомами облавы среди зрителей концерта, состоявшегося 11 октября, сообщает агентство УНИАН.
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