«Пианист», опасаясь ракетных ударов, спит в самых разных бункерах, а наши «Герани» навострились топить морские конвои врага Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press В течение ночи на 10 сентября ВС РФ продолжили демилитаризацию бандерштата.
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