Новый корпус детского сада № 144 на Синопской набережной откроют к началу учебного года

Губернатор Александр Беглов проверил, как идет реконструкция Глава Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Центрального района проверил, как идут работы по реконструкции здания детского сада № 144 на Синопской набережной.
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