«Советское НАТО»: какие армии были у блока ОВД

После вхождения ФРГ в НАТО в 1955 году страны европейского соцлагеря во главе с СССР решили создать свое военно-политическое объединение, которое смогло бы противостоять агрессивным намерениям западного альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии