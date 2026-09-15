🛠 Памятник подводникам-черноморцам в Севастополе начали реставрировать Монумент приводят в порядок в рамках сотрудничества города-героя с Ямало-Ненецким автономным округом.
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