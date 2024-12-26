Сенатор Климов — о возмущении Байдена: его дни в политическом мире сочтены

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя заявление действующего президента США Джо Байдена, который подверг критике удар ВС России по объектам Украины 25 декабря, в беседе с RT призвал «меньше реагировать на шум, издаваемый этим старцем».