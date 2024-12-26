Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя заявление действующего президента США Джо Байдена, который подверг критике удар ВС России по объектам Украины 25 декабря, в беседе с RT призвал «меньше реагировать на шум, издаваемый этим старцем».
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