Никита Ефремов рассказал, как изменился мир для его отца после выхода из колонии

Стало известно, что удивило Михаила Ефремова после освобождения из колонии.Актер Никита Ефремов в гостях шоу «Кстати», выходящего на платформе VK Видео, рассказал, что удивило его отца Михаила Ефремова после выхода из колонии по УДО.