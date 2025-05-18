Никита Ефремов рассказал, как изменился мир для его отца после выхода из колонии

Стало известно, что удивило Михаила Ефремова после освобождения из колонии.Актер Никита Ефремов в гостях шоу «Кстати», выходящего на платформе VK Видео, рассказал, что удивило его отца Михаила Ефремова после выхода из колонии по УДО.
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