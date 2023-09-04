Таджикистан поставил России "удовлетворительно" за соблюдение прав мигрантов – Рахмон продолжает наглеть

И снова про миграционный вопрос и про внешнюю политику России на среднеазиатском направлении. Помните я писал, как 5 делегаций из Таджикистана приехали в крупнейшие города России с инспекцией – Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Москву и Санкт-Петербург? Проверяли там соблюдение прав выходцев из Тажикистана, проводили какие-то беседы с представителями местных диаспор.