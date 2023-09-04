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Таджикистан поставил России "удовлетворительно" за соблюдение прав мигрантов – Рахмон продолжает наглеть

Таджикистан поставил России "удовлетворительно" за соблюдение прав мигрантов – Рахмон продолжает наглеть

И снова про миграционный вопрос и про внешнюю политику России на среднеазиатском направлении. Помните я писал, как 5 делегаций из Таджикистана приехали в крупнейшие города России с инспекцией – Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Москву и Санкт-Петербург? Проверяли там соблюдение прав выходцев из Тажикистана, проводили какие-то беседы с представителями местных диаспор.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Эти твари приехали в Россию? Где кочают права совсем ох..
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41 мин.
Светлана Петрова
Когда сволочи выкидывали наших людей, отбирали дома на халяву, теперь они живут  мало им?) прежде чем довать им гражданства надо на Украину а потом подумать дать или не довать
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37 мин.
TG
Tamara Goncharuk
А Таджикистану мы ставим - кол! Пусть обеспечат достойную жизнь своим соотечественникам , чтобы они не шастали по миру в поисках работы.
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16 мин.

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