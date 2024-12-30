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Сергей Ковалев: «Ожидал большего от Фьюри. Ему было трудно предложить что-то новое Усику»

«Я ожидал большего от Тайсона Фьюри. Хоть он уже и дрался с Усиком, но ему было трудно предложить что-то новое в реванше.

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