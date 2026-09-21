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Дочь Анны Ковальчук выйдет замуж за музыканта

Дочь Анны Ковальчук выйдет замуж за музыканта

Актриса Анна Ковальчук сообщила о скорой свадьбе своей 25-летней дочери Златы Ильченко. Об этом 21 сентября написал еженедельник «Семь дней» .

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