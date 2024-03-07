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«Вопрос от кота»: лишенный «золота» фигурист Галлямов вновь обратился к главе МОК

«Вопрос от кота»: лишенный «золота» фигурист Галлямов вновь обратился к главе МОК

Он попросил уточнить, что делать со словом «вместе» в олимпийском девизе — «стереть ножом?» Вновь с вопросом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху обратился российский фигурист Александр Галлямов.

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