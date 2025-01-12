Тяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Администрация американских демократов ввела масштабные санкции против российского энергосектора, чтобы навредить самим Соединенным Штатам и оставить президенту Дональду Трампу "тяжелое наследство".
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