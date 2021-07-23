WP: попытки переманить Россию на сторону США – это бесполезное заняти

Что конкретно США могут получить в соперничестве с Китаем, переманив на свою сторону Россию? Даже если Байден просто рассмотрит возможность сближения с Путиным, его заявленные глобальные цели будут выглядеть лицемерием, считает Майкл Макфол.
Что конкретно США могут получить в соперничестве с Китаем, переманив на свою сторону Россию? Даже если Байден просто рассмотрит возможность сближения с Путиным, его заявленные глобальные цели будут выглядеть лицемерием, считает Майкл Макфол.
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